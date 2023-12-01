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За выращивание наркоты в Нижнем Тагиле задержали юного «фермера»
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Не удалось стать наркобароном 23-летнему жителю одного из микрорайонов Нижнего Тагила. Его домашнюю «ферму» разорили силовики, а самого задержали.
Молодой уралец воспользовался Всемирной паутиной, чтобы почерпнуть знания о правильном выращивании «травки». Урожаи собирал богатые — в доме у него сотрудники наркоконтроля нашли многочисленные пластиковые и стеклянные банки с запретным содержимым. Кроме того, в доме обнаружились электронные весы и ложки для расфасовки конечного продукта.
Выращенный наркотик молодой тагилец не только употреблял сам, но и делился им со знакомыми (не забывая при этом брать вознаграждение). Поэтому против него завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков растительного происхождения, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Молодой уралец воспользовался Всемирной паутиной, чтобы почерпнуть знания о правильном выращивании «травки». Урожаи собирал богатые — в доме у него сотрудники наркоконтроля нашли многочисленные пластиковые и стеклянные банки с запретным содержимым. Кроме того, в доме обнаружились электронные весы и ложки для расфасовки конечного продукта.
Выращенный наркотик молодой тагилец не только употреблял сам, но и делился им со знакомыми (не забывая при этом брать вознаграждение). Поэтому против него завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков растительного происхождения, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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