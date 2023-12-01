За выращивание наркоты в Нижнем Тагиле задержали юного «фермера»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не удалось стать наркобароном 23-летнему жителю одного из микрорайонов Нижнего Тагила. Его домашнюю «ферму» разорили силовики, а самого задержали.Молодой уралец воспользовался Всемирной паутиной, чтобы почерпнуть знания о правильном выращивании «травки». Урожаи собирал богатые — в доме у него сотрудники наркоконтроля нашли многочисленные пластиковые и стеклянные банки с запретным содержимым. Кроме того, в доме обнаружились электронные весы и ложки для расфасовки конечного продукта.Выращенный наркотик молодой тагилец не только употреблял сам, но и делился им со знакомыми (не забывая при этом брать вознаграждение). Поэтому против него завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков растительного происхождения, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».