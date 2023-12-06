По факту гибели младенца в свердловском селе Филькино возбудили уголовное дело





– сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту смерти новорожденного мальчика в селе Филькино Серовского района.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, трагедия произошла в полной многодетной семье 3 декабря 2023 года. По его словам, отец погибшего малыша работает одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать занимается детьми.Он также заявил, что информация о том, что малыш замерз в коляске, является неправдой.