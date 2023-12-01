Обвиняемому в убийстве собутыльников жителю Пышминского района назначили 17 лет колонии





– рассказали в ведомстве. «При перемещении трупа к выходу из квартиры в коридор вышел второй знакомый. Артамонов, осознав, что его застигли врасплох, напал на второго мужчину и нанес ножом не менее одного удара в область шеи, в результате чего второй потерпевший также скончался на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 декабря, в Свердловском областном суде вынесли приговор ранее судимому жителю Пышминского района Александру Артамонову, который после убийства двух человек сам позвонил в полицию сообщил о произошедшем.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 2 апреля 2023 года между Артамоновым и одним из его знакомых произошел конфликт, в ходе которого он несколько ударил ножом своего оппонента в шею. После этого он решил избавиться от второго знакомого, который оказался свидетелем. Еще до конфликта между товарищами он ушел спать, но проснулся от звуков борьбы.После этого осужденный попытался спрятать тела, сбросив их в выгребную яму, но потом сам позвонил в правоохранительные органы, чтобы сообщить о двойном убийстве. Подчеркивается, что в ходе рассмотрения в суде уголовного дела он вину не признал.Его признали виновным в убийстве двух человек и назначили наказание в виде 17 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.