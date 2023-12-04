Избивший собутыльника табуретом челябинец предстанет перед судом в Берёзовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Близится процесс над жителем Челябинской области, который летом уходящего года отправил в кому своего знакомого. Прокуратура передала материалы дела вместе с обвинительным заключением в Берёзовский городской суд.Как следует из материалов дела, насильственное преступление было совершенно на территории Берёзовского в июле 2023 года в квартире, которую совместно снимали два жителя Челябинской области. Оба приехали в Берёзовский на заработки, трудясь на одном из местных предприятий. Досуг свой они проводили беспокойно, за выпивкой, к неудовольствию соседей. Вот и в тот раз они вместе выпивали на квартире, пока серьёзно не повздорили. Словесный спор перерос в рукопашную. Один из двух челябинцев, 30-летний бригадир электромонтажников, сперва наносил приятелю-оппоненту удары кулаком, а потом схватил табурет и пару раз огрел земляка по голове и туловищу.От ударов потерпевший потерял сознание. Испугавшись, бригадир отставил табурет в сторону и бросился вызывать «Скорую». Свою вину он признавать не хотел, пытаясь отрицать факт избиения человека табуретом. Избежать суда — дата которого ещё не назначена — ему это не помогло. Он будет осужден по пункту «З» второй 111 статьи Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия»).