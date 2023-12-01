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На студента УрФУ из Ирака возбудили уголовное после нападения на девушку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело на 24-летнего гражданина Ирака Джафара Канаана после того, как он пытался выдавить глаз своей бывшей девушке.
Как сообщало издание «Е1», 15 ноября он подкараулил в подъезде на Вторчермете свою бывшую девушку, также студентку УрФУ Дарью Зарубину, напал на нее и пытался задушить и изуродовать. По некоторой информации, причиной такого поведения стало расставание пары, кроме того, Каннан во время инцидента был пьян.
Зарубина в итоге попала в больницу. Несмотря на то, что она просила врачей сообщить в полицию о нападении, за время, что девушка была в больнице, из полиции ее опросить никто не пришел. После выписки Зарубина сама написала заявление в ГУ МВД по Свердловской области.
Накануне вечером свердловский СК сообщил о возбуждении уголовного дела на Канаана по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об избрании ему меры пресечения пока не сообщалось.
Пострадавшая девушка приехала в Екатеринбург учиться из Ханты-Мансийска. Сейчас она уехала в свой родной город, поскольку считает нахождение в уральской столице небезопасным. Чтобы привлечь внимание к истории и добиться уголовного преследования нападавшего, друзья Дарьи обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Сам Каннан, к слову, тоже написал заявление в полицию – об угрозах и клевете, якобы имевшей место со стороны Зарубиной.
Это уже вторая история с возбуждением уголовного дела на студентов с Ближнего Востока в Екатеринбурге – в октябре студента Уральского медицинского университета из Йемена Каида Рами Салеха Яхья поместили в СИЗО по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней (части 1 и 3 статьи 132 УК РФ).
Как сообщало издание «Е1», 15 ноября он подкараулил в подъезде на Вторчермете свою бывшую девушку, также студентку УрФУ Дарью Зарубину, напал на нее и пытался задушить и изуродовать. По некоторой информации, причиной такого поведения стало расставание пары, кроме того, Каннан во время инцидента был пьян.
Зарубина в итоге попала в больницу. Несмотря на то, что она просила врачей сообщить в полицию о нападении, за время, что девушка была в больнице, из полиции ее опросить никто не пришел. После выписки Зарубина сама написала заявление в ГУ МВД по Свердловской области.
Накануне вечером свердловский СК сообщил о возбуждении уголовного дела на Канаана по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об избрании ему меры пресечения пока не сообщалось.
Пострадавшая девушка приехала в Екатеринбург учиться из Ханты-Мансийска. Сейчас она уехала в свой родной город, поскольку считает нахождение в уральской столице небезопасным. Чтобы привлечь внимание к истории и добиться уголовного преследования нападавшего, друзья Дарьи обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Сам Каннан, к слову, тоже написал заявление в полицию – об угрозах и клевете, якобы имевшей место со стороны Зарубиной.
Это уже вторая история с возбуждением уголовного дела на студентов с Ближнего Востока в Екатеринбурге – в октябре студента Уральского медицинского университета из Йемена Каида Рами Салеха Яхья поместили в СИЗО по обвинению в домогательствах к несовершеннолетней (части 1 и 3 статьи 132 УК РФ).
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