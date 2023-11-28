Сотрудница Красноуфимского лесничества попала под суд за взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два года коррупционной деятельности привели жительницу Красноуфимска на скамью подсудимых. Женщину, занимавшую должность участкового лесничего, уличили в покровительствовании двум лесопользователям.Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 годы одна из сотрудниц Усть-Машского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Красноуфимское лесничество», пользовалась служебным положением участкового лесничего в корыстных целях. Она помогала двум лесозаготовителям нарушать лесное законодательство. Сотрудница Красноуфимского лесничества закрывала глаза на нарушения при приёме у них делянок, вносила лживые сведения в акты о проведении лесовосстановительных мероприятий и всячески помогала незаконным путём осуществлять заготовку древесины. При этом, с одного из лесозаготовителей она брала денежное вознаграждение в виде ежемесячных выплат по 12 тысяч рублей, а второму помогала бесплатно, по давней дружбе.Прошедший в Красноуфимском районном суде процесс по рассмотрению данного дела закончился для взяточницы суровым приговором. Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. После освобождения она, согласно приговору, не сможет занимать занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Впрочем, «самый гуманный в мире» тут же отсрочил наказание. Дело в том, что у подсудимой есть несовершеннолетний сын, и мама за решётку не пойдёт, пока ему не исполнится 14 лет. Ну, а поскольку сейчас мальчику нет и 3 лет, то кара настигнет нечистую на руку лесничую лет эдак через десять.