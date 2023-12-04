В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в хищении 15 миллионов под видом гранта





– рассказали в ведомстве. «После чего в мае 2016 года, заключив с Фондом договор, обвиняемый получил грант в размере 15 млн рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта. Однако денежные средства истратил не по целевому назначению, инновационный проект не реализовал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить гендиректора коммерческой организации, который получил грант в размере 15 миллионов рублей для инновационного проекта, но так и не реализовал его, а деньги потратил.Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый для получения гранта на изготовление и вывод на рынок линейки водогрейных котлов длительного горения направил в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заявку с бизнес-планом и фиктивными письмами от контрагентов, которые якобы планировали приобрести данную продукцию.Уголовное дело должны будут рассмотреть в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.