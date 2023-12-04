В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в убийстве сожительницы





– сообщили в прокуратуре. «Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина не признал, от дачи показаний на стадии следствия отказался, пояснив, что свою версию произошедшего изложит в суде»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери своего ребенка, которую он на протяжении двух лет систематически избивал. В какой-то момент женщина ушла от своего сожителя, но он стал ее преследовать.По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год мужчина систематически избивал свою сожительницу и угрожал ей. Опасаясь за свою жизнь, женщина ушла от своего сожителя вместе с ребенком, обратившись в кризисный центр местной общественной организации, которая помогает женщинам в сложных жизненных ситуации. Там ей предоставили квартиру для проживания.Обвиняемый узнал адрес бывшей сожительницы и в феврале 2023 года в состоянии алкогольного опьянения пришел к дверям ее квартиры, начав угрожать преследованием и убийством. После этого женщина сменила место жительства.В апреле 2023 года мужчина вновь узнал, куда она переехала, и опять заявился к ней, будучи пьяным. Именно в этот момент женщина выходила из квартиры, не ожидав, что ее будет ожидать бывший возлюбленный. Увидев ее, обвиняемый схватил бывшую сожительницу и затащил в ее квартиру, где избил и задушил, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Мужчине предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), истязаниях (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).Уголовное дело будут рассматривать в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.