В Серове будут судить двух мужчин за наркотики и убийство собаки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове будут судить двух мужчин, которых обвиняют в убийстве собаки в присутствии малолетнего. Также в отношении одного из них утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте наркотиков.Один из инцидентов, о которых идет речь, произошел 4 июня 2023 года. В тот день, по версии следствия, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймали на улице собаку, которую они затащили в подъезд, и стали ее поочередно запинывать, впоследствии чего животное скончалось. Отмечается, что при этом рядом находилась дочка одного из обвиняемых – девятилетняя девочка, которая стала свидетелем жестокой расправы.Позже, 2 сентября 2023 года, при задержании одного из обвиняемых, сотрудники полиции обнаружили в кармане куртки мужчины сверток с синтетическим наркотическим веществом.Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.