Глава СК попросил доклад о нападении подростка на кассиршу в Екатеринбурге





– говорится в сообщении Следкома. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доклад о расследовании уголовного дела, которое возбудили в Екатеринбурге по факту нападения подростка на кассиршу за отказ продавать алкоголь.Инцидент, о котором идет речь, произошел в «Пятёрочке» на улице Старых Большевиков, 77. По данным портала «Е1», подросток сначала избил кассиршу, после чего, как утверждается, сломал руку мужчине, который пытался его остановить.По факту произошедшего региональным СК было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).