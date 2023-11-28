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Глава СК попросил доклад о нападении подростка на кассиршу в Екатеринбурге

10.31 Понедельник, 4 декабря 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доклад о расследовании уголовного дела, которое возбудили в Екатеринбурге по факту нападения подростка на кассиршу за отказ продавать алкоголь.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


Инцидент, о котором идет речь, произошел в «Пятёрочке» на улице Старых Большевиков, 77. По данным портала «Е1», подросток сначала избил кассиршу, после чего, как утверждается, сломал руку мужчине, который пытался его остановить.

По факту произошедшего региональным СК было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:42 Обильные снегопады выгнали спецтехнику на ночные дороги Свердловской области
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13:29 Стрелявшего в студента УрФУ гопника временно арестовали
13:04 Недостаточный контроль за свердловскими дорогами привёл к всплеску ДТП
12:13 В Екатеринбурге срочно ищут дом для «лесного» щенка
17:38 В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
16:59 Из-за скользкой дороги кроссовер чуть не задавил девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
14:38 Спасатели предупредили о возможной метели в Свердловской области 3 декабря
13:30 Найденным трупом на Краснолесья в Екатеринбурге оказалась молодая девушка
13:19 В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
12:15 В Екатеринбурге ищут скрывшегося с места аварии водителя Лады
11:55 В Первоуральске из-за аварии пропала вода в кранах
11:42 В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
11:20 За сутки в Екатеринбурге сбили трёх пешеходов
22:21 Тепломагистраль без изоляции «отапливает» улицу на Химмаше
20:44 Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
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