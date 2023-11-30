Несовершеннолетний житель Туринска изнасиловал ребёнка на 6 лет младше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Туринск Свердловской области сотрудники задержали подростка, подозреваемого в совершении сексуального насилия над ребёнком. Несмотря на юный возраст насильника, ему грозят вполне взрослые последствия.Задержанному всего 14 лет. Его жертве — на 6 лет меньше. По факту случившегося Следственный комитет Следственного управления РФ возбудил уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальные наказания, предусмотренные данной статьёй, — лишение свободы на весьма длительные сроки. И даже если суд учтёт «нежный» возраст самого насильника, воли ему не видать ещё долго.Пока же следствие собирает доказательную базу. Работники прокуратуры общаются с семьёй малолетнего преступника, с его учителями, — сообщает издание «КП-Екатеринбург».