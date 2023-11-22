Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за нападение с ножом на сестру

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 56-летнему местному жителю, который вонзил своей сестре нож в спину из-за того, что женщина пыталась временно отгородить от него детей, пока он был пьяным.Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 июля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в тот день мужчина сильно выпил, и его сестра стала беспокоиться за безопасность детей, так как их отец теряет над собой контроль при употреблении спиртного. В этом осужденный также признался в суде.Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни (п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ) и назначил ему с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств – принесения мужчиной извинений потерпевшей и морально компенсации в размере 200 тысяч рублей – в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.