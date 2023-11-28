В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей





– рассказал полковник Горелых. «Злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Любителем "клубнички" оказался местный пьяный житель, имеющий целый "букет" судимостей, в том числе за грабеж, пять раз – за кражи, и трижды – за хищение автотранспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший вторник, 28 ноября, в Каменске-Уральском задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в надругательстве над восьмилетней девочкой, на которую мужчина напал на улице.По факту произошедшего следственным отделом города СК было возбуждено уголовное дело части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Сейчас задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый напал на девочку в районе 16.30, когда она возвращалась со школы домой. В этот момент, по счастливому стечению обстоятельств, рядом проезжал полицейский автомобиль.