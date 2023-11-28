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В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

14.29 Четверг, 30 ноября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В минувший вторник, 28 ноября, в Каменске-Уральском задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в надругательстве над восьмилетней девочкой, на которую мужчина напал на улице.

По факту произошедшего следственным отделом города СК было возбуждено уголовное дело части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Сейчас задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый напал на девочку в районе 16.30, когда она возвращалась со школы домой. В этот момент, по счастливому стечению обстоятельств, рядом проезжал полицейский автомобиль.

«Злоумышленник, испугавшись этого, оттолкнул малолетнюю и попытался спешно ретироваться, но был задержан нарядом патрульно-постовой службы. Любителем "клубнички" оказался местный пьяный житель, имеющий целый "букет" судимостей, в том числе за грабеж, пять раз – за кражи, и трижды – за хищение автотранспорта»,

– рассказал полковник Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
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