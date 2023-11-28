Бандит из «нулевых» ответит за былое в екатеринбургском суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга готовится к рассмотрению дело, фигурант которого — член преступного сообщества. Мужчина участвовал в преступных деяниях банды в «нулевые» годы.Это миф, будто бы «лихие 90-ые» закончились в России с наступлением нового века и с приходом «несменяемого» президента. Если читать материалы уголовного дела, переданного следователями в судебное производство, то может показаться, что речь идёт о преступлениях «новорусских» братков. Однако, на самом деле, совершались они в «нулевые» годы на территории Свердловской области.В частности, в деле описывается, как преступное сообщество, организованное екатеринбургским предпринимателем, оказывало давление — вплоть до физического воздействия — на конкурентов босса и на людей, пытавшихся с ним судиться. Будущий подсудимый, которому сейчас 52 года, согласно собранной следователями информации, собирал данные как минимум на двух жертв бандитов и, фактически, навёл своих бандитов на этих пострадавших, которым в итоге был причинён тяжкий вред здоровью.«Приговор в отношении создателя и основного состава преступного сообщества, в которое входил ныне обвиняемый, был оглашён ещё в 2011 году. Однако в отношении 52-летнего фигуранта материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство в связи с его розыском. После того, как местонахождение обвиняемого в феврале 2023 года было установлено, расследование уголовного дела в отношении него было возобновлено», — поясняет следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.Судить обвиняемого будут как за оба эпизода умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, так и за само участие в преступном сообществе.