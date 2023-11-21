Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Со второй попытки прокуратуре Нижнего Тагила удалось убедить сотрудников местного управления МВД возбудить уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий. Сперва те не разглядели состава преступления в ущербе на крупную сумму, нанесённый природе собирателями металлолома.Под статью 262 Уголовного кодекса Российской Федерации подпадают действия трёх жителей Нижнего Тагила, которые вознамерились искать в Висимском заповеднике зарытый металлолом. В своих поисках троица была столь усердна, что перерыла участок площадью почти в 300 квадратных метров и сломала несколько деревьев. Общий ущерб заповеднику при этом «металлосборе» составил более 8 миллионов рублей.Факты нарушения режима особо охраняемой природной территории проверялись и нашли подтверждение. Но по какой-то причине сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждать уголовное дело не стали, сославшись на отсутствие состава преступления. Узнав об этом, прокурор Ленинского района Нижнего Тагила отменил незаконное процессуальное решение. Дело-таки возбудили и теперь оно находится на особом контроле прокуратуры.