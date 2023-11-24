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Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде

16.28 Воскресенье, 26 ноября 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Тавдинский районный суд вынес суровый приговор жителю Тюмени, который распространял на Урале запрещённые вещества. Ближайшие 11 лет он должен провести в исправительной колонии.

Тюменца Максима Ясенева судили в Тавде по третьей части статьи 30 и пункту «г» четвёртой части статьи №228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свой немалый срок преступник, ранее уже имевший судимости, получил за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. С учётом того, что закон Ясенев нарушил далеко не в первый раз, судья отнёсся к нему без снисхождения. Вот и колонию он выбрал для неудавшегося наркобарона не обычную, а со строгим режимом.

Впрочем, приговор в законную силу пока не вступил и у адвоката преступника есть две недели на обжалование.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:28 Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде
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13:04 Столкновение иномарок под Каменском-Уральским отправило двух человек в больницу
12:18 В Верхней Пышме прошёл международный кинофестиваль «Медный цветок»
10:26 Екатеринбургские полицейские поймали похитителя ноутбука
09:44 На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области
21:14 «Автомобилист» выиграл в овертайме «Ладу» в Екатеринбурге
20:39 Неизвестные подожгли фаер в Екатеринбурге и обвинили Ельцин-центр в подготовке иноагентов
17:30 Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
15:57 «Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах
14:43 Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
14:19 В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
13:40 В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
11:09 Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году
21:03 Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
20:30 Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы
19:45 Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца
19:04 «Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
18:31 «Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
17:25 В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
16:58 В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
16:36 В Ачитском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку
16:09 Екатеринбурженка через суд обязала РЖД снизить шум от поездов
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