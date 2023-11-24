Тюменца осудили за покушение на распространение наркоты в Тавде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тавдинский районный суд вынес суровый приговор жителю Тюмени, который распространял на Урале запрещённые вещества. Ближайшие 11 лет он должен провести в исправительной колонии.Тюменца Максима Ясенева судили в Тавде по третьей части статьи 30 и пункту «г» четвёртой части статьи №228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свой немалый срок преступник, ранее уже имевший судимости, получил за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. С учётом того, что закон Ясенев нарушил далеко не в первый раз, судья отнёсся к нему без снисхождения. Вот и колонию он выбрал для неудавшегося наркобарона не обычную, а со строгим режимом.Впрочем, приговор в законную силу пока не вступил и у адвоката преступника есть две недели на обжалование.