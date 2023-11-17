Екатеринбургские полицейские поймали похитителя ноутбука

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ноутбук одного из магазинов в Екатеринбурге исчез в последний день октября. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что его забрал один из посетителей.Воришка воспользовался занятостью сотрудников магазина и, дождавшись, когда на рабочий ноутбук, принадлежащий торговой компании, никто не смотрит, попросту унёс его, как «родной». Хватившись потери, руководство торговой точки обратилось в полицию.На этой неделе стало известно, что похитителя ноутбука был найден и задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД Екатеринбурга. Им оказался 30-летний рецидивист, ранее неоднократно судимый. В его «послужном списке» — грабёж и хранение наркотических веществ. Доставленный в отделение, мужчина в новом преступлении сознался. Правда, даже после этого вернуть ноутбук истинным владельцам не удалось — выяснилось, что задержанный успел продать его и потратить «заработанное» неправедным путём.Ущерб магазина составил 25 тысяч рублей. Его возмещение наверняка станет не единственным наказанием, которое будущий суд назначит для вора.