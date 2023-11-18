Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Отказ купить выпивку вызвал вспышку гнева у молодых людей, слонявшихся без дела по Екатеринбургу. В итоге прохожий, не пожелавший за свой счёт поить двух молодых «лбов» попал в больницу с серьёзными травмами.Конфликт произошёл ранним утром, почти ночью, 19 декабря. Пострадавший в 4 часа утра зашёл в алкомаркет на территории Пионерского посёлка. Там уже скучали два приятеля 20 и 22 лет. Им очень хотелось «догнаться», но купить алкоголь было не на что, тогда-то и возникла мысль «набухаться» за счёт одинокого покупателя. Когда незнакомец вышел из магазина, огорчённые отказом друзья последовали за ним.После того, как 50-летнего мужчину доставили в городскую «травматологическую» больницу №36, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с левой стороны тела, пневмоторакс. Явно криминальный характер травм автоматически запускает в лечебных заведениях процедуру оповещения полицейских о происшествии.По факту избиения человека было возбуждено уголовное дело. Сейчас оба преступника найдены и задержаны. Им предстоит предстать перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».