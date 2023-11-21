В Туринске будут судить обвиняемого в угрозе убийством и похищении

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Туринске будут судить местного жителя, который во время конфликта со своей девушкой запер ее в квартире и под угрозой убийства запрещал уходить. Его уголовное дело направили на рассмотрение в суд.Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь с 15 на 16 июня 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый запер входную дверь и спрятал ключ, после чего стал угрожать своей подруге физическим насилием и расправой. В том числе он демонстрировал девушке нож, запрещая покидать квартиру.При попытке потерпевшей покинуть квартиру через окно, обвиняемый силой оттащил ее от окна и ударил по лицу, после чего у нее потом образовалась гематома. Позже девушке все же удалось сбежать тем же способом, отделавшись травмами после прыжка.Мужчину будут судить по двум статьям: за незаконное лишение свободы с использованием оружия (п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).