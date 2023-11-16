Растратчика чужих денег разыскивают в Среднеуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральцы продолжают при обнаружении потерянных кем-то пластиковых карт мчатся в магазины за покупками. При этом большинство не осознаёт, что это автоматически делает их преступниками.Очередной растратчик средств с чужой карточки появился в Среднеуральске. Молодой мужчина, в частности, 7 ноября воспользовался чужой банковской картой, чтобы расплатиться за товары в магазине на улице Лесной. При помощи камер видеонаблюдения сотрудники полиции теперь знают, как он выглядит. Установить личность и местоположение новоиспечённого преступника — лишь вопрос времени. Тем более, что к его поискам подключили граждан — полицейские МО МВД России «Верхнепышминский» обратились к жителям Среднеуральска за помощью в розыске этого человека.В данной ситуации самым разумным для растратчика будет самостоятельно прийти в полицию и возместить убыток истинному владельцу карты. В противном случае суд по третьей части статьи 158 Уголовного кодекса РФ для него практически неизбежен.