Девять лет колонии дали жителю Нижнего Тагила за смерть собутыльника

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле признали виновным 27-летнего местного жителя, жестоко избившего своего собутыльника, который вечером того же дня скончался в своей квартире, не приходя в сознание.Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 16 сентября 2022 года. Тогда между осужденным и его собутыльником, с которым он познакомился накануне вечером, произошел конфликт, в ходе которого молодой человек избил своего оппонента, а после случившегося помог его супруге донести мужчину до квартиры, где он впоследствии умер от закрытой черепно-мозговой травмы.Свою вину в преступлении молодой человек не признал, заявив, что защищался. Также, по его мнению, потерпевший мог получить травмы, когда его тащили домой, так как он падал.Тагильчанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Дзержинский районный суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.