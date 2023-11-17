Под стражу взяли устроившего резню жителя Ивделя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Резня «по-домашнему» произошла в минувшие выходные в посёлке Пелым Свердловской области. Разумеется, не обошлось без алкоголя.Застолье, едва не закончившееся трагически, имело место ночью субботы, 18 ноября. «Тёплая» компания выпивала в домашней обстановке, пока у одного из гостей не возник конфликт с 63-летней матерью хозяина жилища. Та на пьяную голову ляпнула, что 49-летнего мужчину кто-то «заказал». Чтобы выяснить, кто именно был заказчиком его убийства, тот схватил нож и попытался выбить ответ ударами лезвия в женское тело. Когда за женщину заступился её 44-летний сын, досталось и ему.Как рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вспыльчивый гость решил, что убил хозяев квартиры и сбежал. К счастью, он ошибся — потерпевшие были живы и дотянули до больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.Любителя помахать ножом сотрудники полиции нашли и задержали. По сообщению из следственного управления СКР по Свердловской области, мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух лиц». До суда его заключили под стражу.