В Верхней Пышме вынесли приговор подсудимому, пытавшемуся передать наркотики в зале суда





– заявили в прокуратуре. «Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений и приговоров назначил виновному наказание в виде 7 лет 45 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме вынесли приговор подсудимому, который во время перерыва в судебном процессе пытался передать сверток с наркотиками своему знакомому прямо в зале суда, не обращая внимания на камеры и присутствие сотрудников конвоя.Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае 2023. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время объявленного перерыва в судебном процессе осужденный, проходя к выходу из зала суда мимо решетки для заключенных под стражу, за которой находился его знакомый – соучастник по уголовному делу, – бросил ему сверток с каннабисом. Его действия не могли остаться незамеченными сотрудниками конвойной службы, поэтому мужчину тут же задержали.Свою вину он признал в полном объеме. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в административном здании (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).Приговор не вступил в законную силу.