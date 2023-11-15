Екатеринбургских карманников поймали в автобусе Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме с поличным взяли карманников, орудовавших в автобусах. Преступники оказались жителями Екатеринбурга.Применить свои ловкие пальчики карманники рискнули в автобусе, следовавшем из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Дело было в час пик — самое удобное время для подобных криминальных промыслов. В толкотне жертва воришек действительно не почувствовала, как у неё из кармана выудили сотовый телефон. И кража, вероятно, удалась бы, да на беду злоумышленников в автобус зашли с проверкой сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский». Они предложили пассажирам проверить личные вещи, тут-то и обнаружилась пропажа гаджета. Дальше полицейским оставалось лишь вычислить в толпе людей с нечистой совестью и бегающими глазками.В результате карманники были задержаны. Как выяснилось при установлении их личностей ранее они уже были судимы за аналогичные преступления, да и на этот раз «на дело» вышли не в первый раз, совершив подряд целую череду карманных краж в автобусах. Держать под стражей ворюг не стали, отпустив под подписку о невыезде. Мужчинам 1972 и 1980 годов рождения предстоит в скором времени предстать перед судьёй. Судить их будут по статье «Кража».