В Екатеринбурге будут судить банду вымогателей, притворявшихся полицейскими





– рассказал в пресс-группе. «Затем его вытащили на балкон и пригрозили скинуть с 21 этажа. Налетчики требовали 100 тысяч рублей, при этом пообещав "поставить на счетчик" в случае отказа заплатить немедленно. После такого прессинга мужчина передал разбойникам свой телефон и выдал еще порядка 40 тысяч наличными»,





– подытожили в полиции. «Уголовное дело в отношении преступной группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время все они находятся под стражей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить четверых местных жителей, обвиняемых в вымогательстве и вооруженном разбое, которые притворялись сотрудниками полиции. Сейчас им грозит до 15 лет лишения свободы.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, ночью 9 марта 2023 года трое мужчин постучались в квартиру одного из жильцов дома на улице Стрелочников, представившись полицейскими. Они заявили молодому человеку, что обладают информацией о том, что тот якобы причастен к незаконному обороту наркотиков и хранит запрещенные вещества у себя дома.Один показал удостоверение с надписью «полиция» на обложке, а второй пригрозил пистолетом, перед этим показав обойму с патронами. После этого мужчины стали требовать с молодого человека наркотики, которые он, якобы прятал у себя дома. Потерпевшей заявил, что у него нет каких-либо запрещенных веществ, и тогда с него стали требовать деньги.Под угрозами екатеринбуржец перевел вымогателям 30 тысяч рублей через мобильный банк, после чего они покинули его квартиру. Но ненадолго. Решив, что им этих денег мало, двое из них вернулись на следующий день с новым «бойцом».Вместе они снова убедили молодого человека открыть двери, но на этот раз они тут же ворвались в квартиру и стали избивать потерпевшего, требуя еще денег. В результате у потерпевшего оказался сломан нос.Общей ущерб потерпевшему составил порядка 100 тысяч рублей.Сообщается, что вымогатели планировали вывезти свою жертву в банк и заставить его снять все свои сбережения, но не стали этого делать, так как испугались, что попадут на камеры видеонаблюдения. Однако такая «осторожность» им не помогла. 19 апреля при поддержке Росгвардии сотрудники уголовного розыска задержали всех участников банды.