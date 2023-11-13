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В Нижнем Тагиле на 11 лет отправили в тюрьму 62-летнего мужчину, застрелившего сестру

12.03 Пятница, 17 ноября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд на 11 лет отправил в исправительную колонию строгого режима 62-летнего мужчину, застрелившего свою сестру, которая не помогала ему ухаживать за престарелой матерью.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 апреля 2021 года обвиняемый пришел к своей сестре домой, чтобы выяснить почему она не оказывала ему помощь в уходе за их пожилой матерью. С собой он принес пистолет, который он приобрел еще в 1999-2000 годы без какого-либо на то разрешения.

«В ходе конфликта он выстрелил сестре в живот и нанес не менее пяти ударов рукояткой пистолета по голове и лицу женщины. А когда увидел, что последняя, лежа на полу, подает признаки жизни, еще раз выстрелил ей в живот, который она прикрывала своей рукой»,

– рассказали в ведомстве.


От полученных травм женщине скончалась на месте происшествия.

В ходе судебного заседания мужчина свою не признал. Он уверял судью, что не хотел убивать свою сестры, а пистолет с собой взял якобы для самообороны, так как направлялся на кладбище, где ранее видели медведя.

Дзержинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Приговор не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:36 В здании старой школы на Уралмаше откроют детский сад
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17:29 Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры
16:55 Роспотребнадзор подтвердил информацию о вспышке кишечной инфекции в екатеринбургской школе №181
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16:05 Суд обязал коммунальщиков повысить температуру горячей воды в Первоуральске
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