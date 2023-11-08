Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в кражах у доверчивых девушек
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге задержали 19-летнего молодого человека, который знакомился с доверчивыми девушками, входил к ним в доверие, а после, когда чувства «остывали», уходил вместе с ценностями обескураженных девиц.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, «герой-любовник» забирал гаджеты, банковские карты и деньги. При этом, как утверждается, он знал все пароли своих жертв, которыми девушки из собственной наивности делились с ним. Благодаря этому молодой человек без каких-либо проблем оформлял на своих бывших подруг кредиты и переводил деньги на свой счет.
В отношении подозреваемого возбудили ряд уголовных дел по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь правоохранители разыскивают пострадавших девушек, о которых еще может быть неизвестно.
В связи с этим они просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться по телефону (343)356-42-05 или в ближайший территориальный ОВД.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, «герой-любовник» забирал гаджеты, банковские карты и деньги. При этом, как утверждается, он знал все пароли своих жертв, которыми девушки из собственной наивности делились с ним. Благодаря этому молодой человек без каких-либо проблем оформлял на своих бывших подруг кредиты и переводил деньги на свой счет.
В отношении подозреваемого возбудили ряд уголовных дел по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь правоохранители разыскивают пострадавших девушек, о которых еще может быть неизвестно.
«Оперативники располагают информацией о том, что молодой человек совершал подобные хищения на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов Свердловской области», – подчеркнули в пресс-группе.
В связи с этим они просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться по телефону (343)356-42-05 или в ближайший территориальный ОВД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге мужчина с битой напал на молодого человека
07 ноября 2023
07 ноября 2023
В Калиновском лесопарке задержали парня с наркотой
09 ноября 2023
09 ноября 2023