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Суд смягчил приговор по делу высокопоставленных свердловских силовиков, попавшихся на взятке
Фото: прокуратура Свердловской области / СУ СК по Свердловской области / СГТРК
Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня повторно вынес приговор Михаилу Бусылко, Дмитрию Чуличкову и Владиславу Вострецову — фигурантам громкой коррупционной истории в правоохранительных органах Свердловской области. Приговор по этому делу уже выносился тем же Ленинским судом в августе 2021 года, но он был отменён в кассации с возвращением дела в суд первой инстанции.
История началась с разбирательства двух руководителей сысертского АО «Металлургический завод имени Бардина» — уральского предпринимателя Виталия Трухина и подполковника полиции в отставке Александра Пядышева, которого Трухин назначил руководителем предприятия после того как Пядышев уволился из свердловского ГУ МВД. По информации издания «Глагол», Пядышев был лишь номинальным директором, однако в какой-то момент он захотел реально завладеть предприятием, и в итоге получил над ним контроль — по версии Трухина, это был рейдерский захват.
По заявлению Трухина на Пядышева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в свердловском СК его расследование странным образом затянулось — в конечном счёте следователь СК выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского, а прокуратура это постановление утвердила. После этого адвокат Владислав Вострецов (к слову, также являющийся выходцем из силовых органов — сначала он работал следователем Орджоникидзевской прокуратуры Екатеринбурга, а затем руководителем СК по Верхней Пышме, и даже получал в 2015 году кубок от главы областного СК как руководитель лучшего следственного отдела) предложил Трухину решить вопрос с возбуждением дела на Пядышева уже коррупционным путём. Вострецов сказал, что может «зарешать» вопрос с отменой постановления о прекращении уголовного дела на Пядышева, но на это потребуется 4 млн рублей. После получения согласия от Трухина Вострецов обратился к тогдашнему замруководителя областного СК Михаилу Бусылко, которого он знал ещё со времён работы в верхнепышминском СК. Бусылко тоже согласился и пошёл обсуждать вопрос с зампрокурора Свердловской области Дмитрием Чуличковым — прямо в рабочем кабинете прокурора в здании областной прокуратуры.
За свою помощь зампрокурора попросил 1 млн рублей, в эту стоимость входили услуги по отмене постановления о прекращении дела на Пядышева, а также по беспрепятственному прохождению дела через прокуратуру в дальнейшем.
Бусылко после встречи с Чуличковым озвучил Вострецову сумму, которую требует прокурор, а также сумму, в которую он оценивает свою работу – следователь запросил тоже 1 млн рублей. Адвокат, узнав, что силовики готовы сделать желаемые для Трухина действия не за 4, а всего за 2 млн рублей, не стал сообщать об этом своему клиенту — оставшиеся два миллиона он планировал оставить себе. Более того, Вострецов ещё и попросил у Бусылко из 1 млн, предназначенных следователю, 200 тысяч себе – «за свой вклад в организацию получении взятки» от предпринимателя.
Задумка не чистых на руку правоохранителей почти реализовалась — зампрокурора Чуличков получил от замруководителя областного СК Бусылко первую часть взятки в полмиллиона рублей, прокуратура отменила постановление о прекращении дела на Пядышева и направила дело на дорасследование, но дальше история пошла не в пользу высокопоставленных прокурора и следователя — оказалось, что Трухин после предложения Вострецова сообщил в ФСБ о вымогательстве, и дальнейшие действия сотрудников прокуратуры и следственного комитета были уже под внимательным наблюдением оперативников ФСБ: 29 ноября 2019 года при получении 1 миллиона рублей от Трухина был задержан Вострецов. Затем ФСБ направила Вострецова к Бусылко и зафиксировала как тот берёт деньги. Следователь после этого был задержан как.
Такова версия следствия. Суд с ней согласился и назначил Владиславу Вострецову 8 лет и 7 месяцев колонии строгого режима с лишением звания подполковника юстиции по статье о посредничестве во взяточничестве (в первом приговоре в августе 2021 года наказание было в виде 9,5 лет), Михаилу Бусылко – 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима с лишением звания полковника юстиции по статье о получении взятки в особо крупном размере (в первом приговоре было 8,5 лет), Дмитрию Чуличкову – 8 лет и 4 месяца колонии строгого режима с лишением классного чина старшего советника юстиции по статье о получении взятки в особо крупном размере (в первом приговоре было 9 лет).
Впрочем, приговор судьи Татьяны Чащиной ещё не вступил в силу. И учитывая то, что приговор по этому делу изменялся и отменялся не раз, возможно, это ещё не конец истории.
История началась с разбирательства двух руководителей сысертского АО «Металлургический завод имени Бардина» — уральского предпринимателя Виталия Трухина и подполковника полиции в отставке Александра Пядышева, которого Трухин назначил руководителем предприятия после того как Пядышев уволился из свердловского ГУ МВД. По информации издания «Глагол», Пядышев был лишь номинальным директором, однако в какой-то момент он захотел реально завладеть предприятием, и в итоге получил над ним контроль — по версии Трухина, это был рейдерский захват.
По заявлению Трухина на Пядышева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако в свердловском СК его расследование странным образом затянулось — в конечном счёте следователь СК выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного полицейского, а прокуратура это постановление утвердила. После этого адвокат Владислав Вострецов (к слову, также являющийся выходцем из силовых органов — сначала он работал следователем Орджоникидзевской прокуратуры Екатеринбурга, а затем руководителем СК по Верхней Пышме, и даже получал в 2015 году кубок от главы областного СК как руководитель лучшего следственного отдела) предложил Трухину решить вопрос с возбуждением дела на Пядышева уже коррупционным путём. Вострецов сказал, что может «зарешать» вопрос с отменой постановления о прекращении уголовного дела на Пядышева, но на это потребуется 4 млн рублей. После получения согласия от Трухина Вострецов обратился к тогдашнему замруководителя областного СК Михаилу Бусылко, которого он знал ещё со времён работы в верхнепышминском СК. Бусылко тоже согласился и пошёл обсуждать вопрос с зампрокурора Свердловской области Дмитрием Чуличковым — прямо в рабочем кабинете прокурора в здании областной прокуратуры.
За свою помощь зампрокурора попросил 1 млн рублей, в эту стоимость входили услуги по отмене постановления о прекращении дела на Пядышева, а также по беспрепятственному прохождению дела через прокуратуру в дальнейшем.
Бусылко после встречи с Чуличковым озвучил Вострецову сумму, которую требует прокурор, а также сумму, в которую он оценивает свою работу – следователь запросил тоже 1 млн рублей. Адвокат, узнав, что силовики готовы сделать желаемые для Трухина действия не за 4, а всего за 2 млн рублей, не стал сообщать об этом своему клиенту — оставшиеся два миллиона он планировал оставить себе. Более того, Вострецов ещё и попросил у Бусылко из 1 млн, предназначенных следователю, 200 тысяч себе – «за свой вклад в организацию получении взятки» от предпринимателя.
Задумка не чистых на руку правоохранителей почти реализовалась — зампрокурора Чуличков получил от замруководителя областного СК Бусылко первую часть взятки в полмиллиона рублей, прокуратура отменила постановление о прекращении дела на Пядышева и направила дело на дорасследование, но дальше история пошла не в пользу высокопоставленных прокурора и следователя — оказалось, что Трухин после предложения Вострецова сообщил в ФСБ о вымогательстве, и дальнейшие действия сотрудников прокуратуры и следственного комитета были уже под внимательным наблюдением оперативников ФСБ: 29 ноября 2019 года при получении 1 миллиона рублей от Трухина был задержан Вострецов. Затем ФСБ направила Вострецова к Бусылко и зафиксировала как тот берёт деньги. Следователь после этого был задержан как.
Такова версия следствия. Суд с ней согласился и назначил Владиславу Вострецову 8 лет и 7 месяцев колонии строгого режима с лишением звания подполковника юстиции по статье о посредничестве во взяточничестве (в первом приговоре в августе 2021 года наказание было в виде 9,5 лет), Михаилу Бусылко – 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима с лишением звания полковника юстиции по статье о получении взятки в особо крупном размере (в первом приговоре было 8,5 лет), Дмитрию Чуличкову – 8 лет и 4 месяца колонии строгого режима с лишением классного чина старшего советника юстиции по статье о получении взятки в особо крупном размере (в первом приговоре было 9 лет).
Впрочем, приговор судьи Татьяны Чащиной ещё не вступил в силу. И учитывая то, что приговор по этому делу изменялся и отменялся не раз, возможно, это ещё не конец истории.
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