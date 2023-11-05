Магазинного воришку помог остановить нижнетагильский пёс

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полную корзину еды набрал молодой посетитель магазина «ЖизньМарт» в Нижнем Тагиле. Вот только расплачиваться за продукты он не собирался. Пришлось вмешаться охраннику и его верному псу.Когда молодой человек торопливо покинул торговую точку, охранник бросился следом. Но быстрей и проворней обоих оказался питбуль Бруно. Он перерезал путь воришке и не отпускал, пока тот не поставил корзину с едой на землю. Задерживать злоумышленника не стали, н информацию о нём передали в полицию И, по сведениям ресурса «Между строк», личность того уже установила полиция.Бруно же похвалили за отличную службу. Дело в том, что после серии краж магазинных товаров, в этот магазин «ЖизньМарт» собаку приняли на работу вместе с хозяйкой. Не прошло и месяца, как Бруно доказал, что свою «зарплату» получает не зря.