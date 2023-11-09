Полицейская операция по поиску «липовых» лекарств в Свердловской области завершена

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Представители свердловского МВД отчитались об итогах операции «Пангея». полицейские подвели итоги операции «Пангея». Под греческим словом, обозначающим некогда существовавший суперконтинент, скрывались мероприятия по выявлению торговли фальсифицированными лекарствами.В рамках операции «Пангея» сотрудники органов внутренних дел искали и пресекали случаи торговли в сети Интернет незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными препаратами. Для этого было проведено более 500 проверочных мероприятий, в результате которых было изъято «липовых лекарств» на сумму, превышающую четверть миллиона рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, операция «Пангея» позволила заблокировать 76 сайтов и аккаунтов в соцсетях, через которые сбывались фальшивые лекарственные средства.«Пангея» — полицейская операция международного уровня и занимались ею, в первую очередь сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола в Свердловском Министерстве внутренних дел. Операция продолжалась 10 дней. По её завершению выявления и пресечение лекарственного фальсификата будет осуществляться в штатном порядке.