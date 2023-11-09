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Полицейская операция по поиску «липовых» лекарств в Свердловской области завершена
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Представители свердловского МВД отчитались об итогах операции «Пангея». полицейские подвели итоги операции «Пангея». Под греческим словом, обозначающим некогда существовавший суперконтинент, скрывались мероприятия по выявлению торговли фальсифицированными лекарствами.
В рамках операции «Пангея» сотрудники органов внутренних дел искали и пресекали случаи торговли в сети Интернет незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными препаратами. Для этого было проведено более 500 проверочных мероприятий, в результате которых было изъято «липовых лекарств» на сумму, превышающую четверть миллиона рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, операция «Пангея» позволила заблокировать 76 сайтов и аккаунтов в соцсетях, через которые сбывались фальшивые лекарственные средства.
«Пангея» — полицейская операция международного уровня и занимались ею, в первую очередь сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола в Свердловском Министерстве внутренних дел. Операция продолжалась 10 дней. По её завершению выявления и пресечение лекарственного фальсификата будет осуществляться в штатном порядке.
В рамках операции «Пангея» сотрудники органов внутренних дел искали и пресекали случаи торговли в сети Интернет незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными препаратами. Для этого было проведено более 500 проверочных мероприятий, в результате которых было изъято «липовых лекарств» на сумму, превышающую четверть миллиона рублей. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, операция «Пангея» позволила заблокировать 76 сайтов и аккаунтов в соцсетях, через которые сбывались фальшивые лекарственные средства.
«Пангея» — полицейская операция международного уровня и занимались ею, в первую очередь сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола в Свердловском Министерстве внутренних дел. Операция продолжалась 10 дней. По её завершению выявления и пресечение лекарственного фальсификата будет осуществляться в штатном порядке.
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