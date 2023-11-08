В уральской столице задержали подозреваемых в сбыте мефедрона





– подчеркнули в пресс-группе. «В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемого, изобличение его возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотика»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице госавтоинспекторы при патрулировании в ночное время задержали подозреваемых в сбыте 57 свертков мефедрона, общий вес содержимого которых составил более 100 граммов.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГБИДД по Екатеринбургу, сотрудники ДПС во время проверки документов водителя Hyundai ix35, которого они остановили, заметили, как его пассажир стал нервничать, а потом что-то выбросил через окно. Решив проверить, что это было, инспектора обнаружили свертки с неизвестным содержимым. Позже экспертиза показала, что это был синтетический наркотик – мефедрон.В результате в отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.На пассажира также составили административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения (ст. 6.9 КоАП РФ). А водителя полицейские привлекли за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).