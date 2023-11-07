Бывшего пристава из Верхней Салды отправили в колонию за взятки и подлог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Салде вынесли приговор бывшему приставу-исполнителю за взятки и служебный подог. Женщину признали виновной и отправили в исправительную колонию на семь с половиной лет.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемая с 2016 по 2021 год вносила в официальные документы по исполнительным производствам заведомо ложные сведения, фактически не совершая исполнительные обязанности в полном объеме. За это она получала от должников денежные вознаграждения.Общая сумма взяток, которые получила бывший пристав, составила 249 тысяч рублей.Суд признал ее виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взятничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на четыре года.Также обвиняемой будет запрещено выполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия десять месяцев.Приговор еще не вступил в законную силу.