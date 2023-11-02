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Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Берёзовском городском суде в закрытом режиме прошло заседание по избрание меры пресечения для свердловчанина, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери. Ожидаемо, из-под стражи его решили не выпускать.
Преступление сексуального характера имело место в посёлке Кедровка Берёзовского городского округа. На летние каникулы сюда к отцу из Челябинской области приезжала школьница. И только недавно, вернувшись к родительнице, 14-летняя девочка нашла в себе силы рассказать родительнице, что папа надругался над ней.
Полицейские задержали мужчину, который рассказ дочери подтвердить отказался. Сегодня судья Лилия Чечулина приняла решение оставить подозреваемого под стражей и на два месяца отправить в СИЗО. Пока же продолжается сбор свидетельских показаний и прочей информации, которая станет основой уголовного процесса.
Преступление сексуального характера имело место в посёлке Кедровка Берёзовского городского округа. На летние каникулы сюда к отцу из Челябинской области приезжала школьница. И только недавно, вернувшись к родительнице, 14-летняя девочка нашла в себе силы рассказать родительнице, что папа надругался над ней.
Полицейские задержали мужчину, который рассказ дочери подтвердить отказался. Сегодня судья Лилия Чечулина приняла решение оставить подозреваемого под стражей и на два месяца отправить в СИЗО. Пока же продолжается сбор свидетельских показаний и прочей информации, которая станет основой уголовного процесса.
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