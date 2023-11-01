Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мужчина попытался отобрать телефон у школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в продуктовом магазине на улице Большакова, 161 мужчина попытался отобрать телефон у школьницы, пока та вела переписку. Спасти гаджет подростку помогли подоспевшие охранник и мама девочки.
По данным портала «Е1», после того как телефон удалось вернуть, мужчину отпустили. Заявление в полицию на него тоже решили не писать.
Однако позже в отделении по связям со СМИ УМВД по городу сообщили, что подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и грабеж.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ст.161 УК РФ).
По данным портала «Е1», после того как телефон удалось вернуть, мужчину отпустили. Заявление в полицию на него тоже решили не писать.
Однако позже в отделении по связям со СМИ УМВД по городу сообщили, что подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и грабеж.
«Крайний раз из мест лишения свободы мужчины освободился в марте 2023 года»,
– рассказали в пресс-группе.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ст.161 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице задержали подозреваемых в сбыте мефедрона
31 октября 2023
31 октября 2023