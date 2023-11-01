В Екатеринбурге мужчина попытался отобрать телефон у школьницы





– рассказали в пресс-группе. «Крайний раз из мест лишения свободы мужчины освободился в марте 2023 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в продуктовом магазине на улице Большакова, 161 мужчина попытался отобрать телефон у школьницы, пока та вела переписку. Спасти гаджет подростку помогли подоспевшие охранник и мама девочки.По данным портала «Е1», после того как телефон удалось вернуть, мужчину отпустили. Заявление в полицию на него тоже решили не писать.Однако позже в отделении по связям со СМИ УМВД по городу сообщили, что подозреваемого в грабеже задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и грабеж.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ст.161 УК РФ).