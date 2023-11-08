Транспортные полицейские Нижнего Тагила случайно задержали разыскиаемого преступника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пьяный дебош, который устроил пассажир электрички, привлёк внимание транспортной полиции Нижнего Тагила. Когда же мужчину задержали, выяснилось, что он находится в федеральном розыске.Буйство пьяного пассажира произошло в вагоне электрички, следовавшей по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил. Прибывшие на вызов других пассажиров транспортные полицейские дебошира угомонили и доставили его в дежурную часть. Тут-то и выяснилось, что ранее судимый 43-летний свердловчанин объявлен в розыск по подозрению в совершении кражи. Осознав, что отвертеться не получится, протрезвевший беглец признался, что действительно скрывается от правосудия и на электричке как раз ехал к месту своего убежища.Задержанного нижнетагильские полицейские передали екатеринбургским коллегам. Но перед этим на его составили административный протокол о мелком хулиганстве.