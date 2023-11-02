В Каменске-Уральском будут судить мужчину за расправу над кошкой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменском районном суде будут судить уроженца Каменска-Уральского, который жестоко расправился с кошкой в присутствии девятилетнего ребенка.Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 сентября 2023 года в селе Травянское возле магазина, где обвиняемый заметил кошку. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина схватил кошку и не менее двух раз ударил ее о бетонные плиты, вследствие чего животное погибло. Рядом в этот момент находился ребенок 2014 года рождения.Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшим его гибель, в присутствии малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд.