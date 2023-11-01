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В столице Урала задержали подозреваемого в половом контакте с 13-летней девочкой
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в половом контакте с 13-летней девочкой в подъезде одного из домов на улице Павла Шаманова в Академическом районе.
По данным портала 66.ru, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 134-й статье УК РФ («половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), а не по 131-й («изнасилование»). Контакт между подозреваемым и девочкой якобы произошел по обоюдному согласию, однако после этого, как утверждается, мужчина заявил, что расстается со школьницей, пишет издание. Обо всем, что произошло, девочка рассказала родителям.
Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали.
По данным портала 66.ru, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по 134-й статье УК РФ («половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), а не по 131-й («изнасилование»). Контакт между подозреваемым и девочкой якобы произошел по обоюдному согласию, однако после этого, как утверждается, мужчина заявил, что расстается со школьницей, пишет издание. Обо всем, что произошло, девочка рассказала родителям.
Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали.
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