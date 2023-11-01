В Сысертском районе отправили в тюрьму банду, кошмарившую местных предпринимателей





– уточнили в прокуратуре. «Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу»,

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 ноября, в Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех мужчин, которые начиная с 2019 года кошмарили местных предпринимателей, оказывавших местным жителям ритуальные услуги.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемые запрещали им работать в этой сфере и требовали деньги, угрожая физической расправой и уничтожением имущества. Лишь в августе 2020 года деятельность преступной группы удалось пресечь. Всего от их действий пострадало пять человек.Участников банды в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признали виновными в принуждении к отказу от сделки с применением насилия (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ) и в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Организатору преступной группы назначили 12 лет лишения свободы, его подельникам – от 9 до 11 лет.