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В Нижнем Тагиле двое мужчин напали на местного жителя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководство СУ СКР по Свердловской области поручило возбудить уголовное дело по факту нападения двух мужчин на молодого человека в Нижнем Тагиле.
Конфликт произошел утром 1 ноября. По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», мужчины подозревали молодого человека в краже вещей у их общего знакомого. В ходе выяснения отношений парня ударили по лицу, травмировав нос.
Вступилась за молодого человека его девушка. Вместе им удалось вырваться и на такси добраться до 16-го отделения полиции, где им, со слов дамы, заявили, что заявление писать бессмысленно, так как обидчикам ничего не будет. Тогда молодая пара направилась в 18-е отделение, где они столкнулись с нападавшими. К счастью, там их встретили полицейские, проводившие их в здание и давшие написать заявление. Однако правоохранители также предупредили, что этим двоим ничего не сделают.
Конфликт произошел утром 1 ноября. По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», мужчины подозревали молодого человека в краже вещей у их общего знакомого. В ходе выяснения отношений парня ударили по лицу, травмировав нос.
Вступилась за молодого человека его девушка. Вместе им удалось вырваться и на такси добраться до 16-го отделения полиции, где им, со слов дамы, заявили, что заявление писать бессмысленно, так как обидчикам ничего не будет. Тогда молодая пара направилась в 18-е отделение, где они столкнулись с нападавшими. К счастью, там их встретили полицейские, проводившие их в здание и давшие написать заявление. Однако правоохранители также предупредили, что этим двоим ничего не сделают.
«По факту случившегося исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолием Надбитовым дано указание о возбуждении уголовного дела»,
– сообщили в пресс-службе регионального СК.
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