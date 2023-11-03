Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта на свердловской трассе





– сообщили в Следкоме. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта, в ходе которого избили водителя Nissan Almera на свердловской трассе под Алапаевском.Инцидент, о котором идет речь, произошел вчера, 6 ноября. Как ранее сообщалось в социальных сетях, водитель Nissan столкнулся с трактором, после чего водитель трактора, предположительно, виновный в аварии, место ДТП покинул. Тогда владелец легкового автомобиля решил позвонить в ГАИ, но раньше госавтоинспекторов на место происшествия прибыли хозяин трактора и его брат, которые стали угрожать водителю иномарки и избивать его.