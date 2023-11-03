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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта на свердловской трассе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта, в ходе которого избили водителя Nissan Almera на свердловской трассе под Алапаевском.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вчера, 6 ноября. Как ранее сообщалось в социальных сетях, водитель Nissan столкнулся с трактором, после чего водитель трактора, предположительно, виновный в аварии, место ДТП покинул. Тогда владелец легкового автомобиля решил позвонить в ГАИ, но раньше госавтоинспекторов на место происшествия прибыли хозяин трактора и его брат, которые стали угрожать водителю иномарки и избивать его.
Инцидент, о котором идет речь, произошел вчера, 6 ноября. Как ранее сообщалось в социальных сетях, водитель Nissan столкнулся с трактором, после чего водитель трактора, предположительно, виновный в аварии, место ДТП покинул. Тогда владелец легкового автомобиля решил позвонить в ГАИ, но раньше госавтоинспекторов на место происшествия прибыли хозяин трактора и его брат, которые стали угрожать водителю иномарки и избивать его.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах»,
– сообщили в Следкоме.
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