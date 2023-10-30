Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Попавшее в Интернет короткое видео с издевательствами над ребёнком привлекло внимание правоохранительных органов Екатеринбурга. Проходит проверка информации, что подростки пытали своего ровесника элктрошокером.По самому видеоролику сложно что-то понять. На кадрах можно разглядеть мальчика лет 13, которого повалил на землю и крепко держит другой подросток. Раздаются истошные крики и просьбы не подходить, видимо, обращённые к третьему подростку, склонившемуся на лежащими на земле. Но есть информация, что мальчик кричит из-за того, что мучители применяли к нему электрошокер. Заснятое происходило на территории Орджоникидзевского района, на улице Орджоникидзе. По имеющимся сведениям, подростки поссорились из-за того, что один из них закидал кусочками льда девочку, сестру тинейджера с электрошокером.Таким образом, на видео запечатлён своеобразный «суд Линча» — внесудебное и незаконное наказание провинившемуся за проступок. Вот только за самоуправство «линчеватели» сами могут понести наказание, и вполне законное. После того, как видеоролик попал в полицию, факт был официально зарегистрирован и была начата проверка, которой занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отделения полиции №15.