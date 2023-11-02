Парочка грабителей избила продавца в екатеринбургском магазине

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нападение на продавца торговой точки произошло в субботу, 4 ноября, в Екатеринбурге. Поживиться преступники ничем не смогли, но своей жертве нанесли травмы.Преступление было совершенно в торговой точке на улице Анатолия Мехренцева (Академический район Екатеринбурга). Молодой продавец не заподозрил ничего плохого, когда в магазин зашла молодая пара и попросила его продемонстрировать им зарядку для вейпов. Но когда работник магазина прошёл к витрине, посетитель мужского пола ударил его, сбил с ног и начал запинывать. Девушка тоже наносила удары ногами, успевая при этом обшаривать одежду жертвы.Спасло продавца от дальнейших избиений, а торговую точку — от ограбления — наличие камеры видеонаблюдения. Преступная парочка забеспокоилась, когда сотрудник магазина обратил их внимание на то, что ведётся съёмка, и поспешили удалиться. Сам работник торговли обратился в полицию, откуда его направили в травмпункт 23-й больницы. По информации телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург», медики поставили потерпевшему диагноз «ушибы мягких тканей лица».Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают пару грабителей и предлагают им сдаться самостоятельно, что наверняка смягчит наказание за неудавшееся ограбления магазина и насильственные действия против его работника. Явиться с повинной им предлагают в ОВД по адресу «улица Бардина, 41».