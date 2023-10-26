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В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой отпустили из СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил решение Октябрьского суда Екатеринбурга о продлении меры пресечения Андрею Петухову – охраннику, в квартире которого на Компрессорном летом нашли пропавшую восьмилетнюю девочку.
Вместо заключения в СИЗО ему избран запрет определенных действий, сообщили в пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, что восьмилетняя девочка из неблагополучной семьи пропала днем 26 июля, после того как ушла гулять во дворе дома по Латвийской улице. На протяжении суток ее искали полицейские и волонтеры. В итоге девочка нашлась в квартире у незнакомого мужчины, бывшего сотрудника ЧОПа Андрея Петухова. По версии следствия, Петухов заманил девочку в квартиру, предложив поиграть с щенком, живущим у него дома.
Позже стало известно, что против Петухова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Какие именно действия совершал мужчина, следствие не сообщало. Об изнасиловании, по некоторым данным, речи не шло.
Вместо заключения в СИЗО ему избран запрет определенных действий, сообщили в пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, что восьмилетняя девочка из неблагополучной семьи пропала днем 26 июля, после того как ушла гулять во дворе дома по Латвийской улице. На протяжении суток ее искали полицейские и волонтеры. В итоге девочка нашлась в квартире у незнакомого мужчины, бывшего сотрудника ЧОПа Андрея Петухова. По версии следствия, Петухов заманил девочку в квартиру, предложив поиграть с щенком, живущим у него дома.
Позже стало известно, что против Петухова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Какие именно действия совершал мужчина, следствие не сообщало. Об изнасиловании, по некоторым данным, речи не шло.
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