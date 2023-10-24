Екатеринбургская полиция предложила похитителю пельменей оплатить украденный товар





– шутят в пресс-группе полиции. «При этом он забыл оплатить товар. Вероятно, это случилось из-за спешки – надо полагать, пельмени начали таять»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который взял в продуктовом магазине на проспекте Космонавтов, 42 несколько пачек пельменей и ушел, не расплатившись. Полиция предлагает гражданину самостоятельно явиться в отделение и возместить ущерб.Как сообщили в пресс-группе УМВД по городу, кража произошла месяц назад, но обнаружить ее сотрудники магазина смогли только 20 октября, когда они и обратились в полицию. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как любитель пельменей ловко прячет несколько пачек под куртку, а затем удаляется из магазина.Опознавших похитителя пельменей просят сообщать его данные правоохранителям по телефону 356-42-14. Также у мужчины остается возможность по своей воле явиться в отделение полиции №14 на улице Баумана, 11, дать объяснения и возместить ущерб.