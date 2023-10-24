В Екатеринбурге будут судить местного жителя, выбросившего из окна собаку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 44-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна пятого этажа собаку своей соседки по коммунальной квартире.Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 июля 2023 года. По версии следствия, обвиняемый действовал умышлено. Услышав лай собаки из соседней комнаты, он решил избавиться от чужого питомца и, взяв собаку на руки, выбросил ее через окно лоджии с пятого этажа. В результате падения животное получило травмы, несовместимые с жизнью.Мужчину обвиняют в жестком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Сейчас обвиняемому грозит лишение свободны сроком до трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.