Дюжину телефонов пытались незаконно переправить заключённым ИК Новой Ляли

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Новой Ляли была сорвана попытка «контрабандной» пересылки на территорию местной исправительной колонии партии мобильных телефонов (которыми запрещено владеть отбывающим наказания). Злоумышленник незаконную «передачку» пытался осуществить при помощи передовых технологий.Неизвестного «контрабандиста» заметили в лесном массиве рядом с ИК-54 сотрудники учреждения. Мужчина, прицепив к квадрокоптеру свёртки с телефонами, гарнитурой и зарядными устройствами, готовился отправлять летательный аппарат в полёт. Появление людей в погонах его спугнуло, и он бросил квадрокоптер вместе с «передачкой». Задержать его сотрудники колонии не сумели — гражданин успел заскочить в автомобиль и скрыться, сообщают в ГУФСИН РФ по Свердловской области.Сейчас представители правоохранительных органов пытаются установить личность хозяина квадрокоптера. В случае удачи его могут привлечь к административной ответственности.