В Екатеринбурге задержали мужчину, связавшего и ограбившего «любовницу»





– рассказали в пресс-группе. «Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает ее наличные, карты и украшения. Ущерб, причиненный гражданке, составил порядка двухсот тысяч рублей»,

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 37-летнего жителя Тюмени по подозрению в ограблении 36-летней местной жительницы. По заявлению женщины, мужчина под видом «ролевых игр» связал и избил ее, после чего похитил украшения и деньги.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, инцидент, о котором идет речь, произошел в середине октября. Со своим «любовником» женщина познакомилась на сайте знакомств. Между ними быстро завязались доверительные отношения, и дама пригласила своего приятеля к себе домой на ночь, не подозревая, чем все это обернется. Утром мужчина под видом «ролевой игры» привязал свою «любовницу» к кровати, после чего избил и потребовал деньги.Через некоторое время личность мужчины установили. Выяснилось, что гражданин уже находился федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Ранее он был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. Задержать его удалось 31 октября. В отношении «любовника» возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ).Правоохранители предполагают, что потерпевшая, которая обратилась в полицию, может быть не единственной дамой, пострадавшей от рук задержанного. Обратиться в полицию по этому вопросу можно по телефону (343)356-42-04 или по номеру 102 (02) либо, придя лично в отдел полиции №4 Ленинского района, по адресу улица Академика Бардина, 41.