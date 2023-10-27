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В Сысертском округе подросток избил битой трех школьников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Кашино Сысертского городского округа подросток избил битой трех школьников. Юноши получили серьезные травмы головы.
По неподтвержденной информации, поводом стало то, что школьники толкнули младшего брата позже избившего их подростка.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый уже задержан. По данному факту областной СКР начал расследование дела по статье о хулиганстве.
Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По неподтвержденной информации, поводом стало то, что школьники толкнули младшего брата позже избившего их подростка.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый уже задержан. По данному факту областной СКР начал расследование дела по статье о хулиганстве.
Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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