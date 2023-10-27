В Сысертском округе подросток избил битой трех школьников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в селе Кашино Сысертского городского округа подросток избил битой трех школьников. Юноши получили серьезные травмы головы.По неподтвержденной информации, поводом стало то, что школьники толкнули младшего брата позже избившего их подростка.Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый уже задержан. По данному факту областной СКР начал расследование дела по статье о хулиганстве.Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.