В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику МЧС по делу о коррупции





– рассказали в прокуратуре. «Впоследствии указанной коммерческой организацией с подконтрольной осужденному фирмой заключено два возмездных договора оказания услуг на общую сумму 190 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику МЧС за коррупционные действия. Однако подсудимому удалось частично избежать наказание из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывший начальник надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району МЧС учредил фирму, которая оказывала платные услуг для юридических лиц по выполнению работ в сфере обеспечения пожарной безопасности. Учредителем фирмы выступило доверенное лицо, материалы в отношении которого выделили в отдельное производство.Используя эту фирму, обвиняемый, проводил проверки деятельности организаций на предмет соблюдения пожарной безопасности, составлял протоколы об административных правонарушениях и рассматривал административные дела.Так, в 2018 году он провел проверку торгового центра, в ходе которой выявил нарушения требований пожарной безопасности. Тогда он вынес постановление о привлечении торгового центра к административной ответственности. Пользуясь этим, он предложил представителю центра заключить договор с учрежденной ранее им фирмой на выполнение работ по оценке и расчету индивидуального пожарного риска для подвала и этажей здания.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал экс-начальника спасателей виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа в 70 тысяч и 150 тысяч рублей.Однако из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности от наказания, назначенного по статье 289 УК РФ, мужчина был освобожден.В прокуратуре подчеркнули, что, пока приговор не вступил в законную силу, сотрудники ведомства намерены изучить приговор на наличие оснований для его обжалования или отсутствия таковых.