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В Среднеуральске возбудили уголовное дело о халатности при проектировании реконструкции очистных сооружений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Среднеуральске возбудили уголовное дело о халатности при подготовке проектной документации по реконструкции очистных сооружений. Ущерб бюджету городского округа составил более 25,1 миллиона рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2021 года между МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Стоимость выполнения работ по муниципальному контракту составила свыше 25,1 миллиона рублей.
Затем в мае 2023 года МКУ «Управление ЖКХ» заключило с другим юридическим лицом договор на внесение изменений в проектную документацию по реконструкции очистных сооружений.
Позже проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, показала, что работа, проведенная ООО «Экохим-проект» по муниципальному контракту, привела к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска и не должна была реализовываться в качестве мероприятия по развитию и реализации схем водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2021 года между МКУ «Управление ЖКХ» и ООО «Экохим-проект» был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Стоимость выполнения работ по муниципальному контракту составила свыше 25,1 миллиона рублей.
Затем в мае 2023 года МКУ «Управление ЖКХ» заключило с другим юридическим лицом договор на внесение изменений в проектную документацию по реконструкции очистных сооружений.
Позже проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, показала, что работа, проведенная ООО «Экохим-проект» по муниципальному контракту, привела к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска и не должна была реализовываться в качестве мероприятия по развитию и реализации схем водоснабжения и водоотведения.
«В связи с изложенным прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ – халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»,
– заявили в прокуратуре.
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